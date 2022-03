Simeone: “Ronaldo sempre un problema. Scudetto? Spero Inter”

Il tecnico dell'Atletico Madrid ha presentato la sfida di Champions di stasera con il Manchester United, ma ha parlato anche della Serie A.

redazionejuvenews

Domani la Juventus affronterà il Villarreal nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Stasera invece, in una delle due partite in programma, ci sarà il big match fra Manchester United e Atletico Madrid. A Old Trafford si partirà dall'1-1 maturato nella gara di andata in Spagna, con i gol segnati da Joao Felix ed Elanga. Ai microfoni di Sky Sport ne ha parlato Diego Simeone, tecnico dei Colchoneros da ormai dieci stagioni. L'allenatore argentino ha presentato così la gara europea: "Sarà una bella partita con una squadra molto forte in attacco, hanno giocatori veloci e di qualità. Noi vogliamo fare bene. Sarà dura e difficile, ma per questo ancora più bello".

Stasera Simeone dovrà affrontare Cristiano Ronaldo. L'ennesimo confronto contro un avversario ormai storico: "Contenere uno come lui è sempre complicato, è stato all'apice per tutta la sua carriera, ha sempre voglia di migliorarsi. Noi dobbiamo fare la nostra partita e portare il gioco dove sappiamo di poter fare male ai nostri avversari". Se CR7 è passato e presente, l'Atletico può contare sul talento di un altro portoghese dal grande avvenire, Joao Felix: "Non gli faremmo un favore paragonandolo a Cristiano Ronaldo. Sono calciatori differenti. Lui sta crescendo, è in un momento entusiasmante. Speriamo che domani faccia una grande prestazione".

Ma Simeone, che in Italia ha passato tanti anni, prima da giocatore e poi da allenatore, segue sempre con interesse la Serie A, dove gioca anche suo figlio Giovanni, attaccante del Verona. Inevitabile quindi un suo parere sulla lotta per lo Scudetto, che si fa sempre più avvincente a 9 giornate dal termine. Ecco le sue parole: "È una bellissima sfida per il titolo. Come al solito la Juve non mollerà. Poi tra Milan, Napoli e Inter...sarebbe bellissima la doppietta dei nerazzurri" ha concluso il Cholo.