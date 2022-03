Arthur: “Cristiano Ronaldo persona incredibile. Messi, Neymar…”

Il centrocampista brasiliano, in un'intervista a TNT Sports Brasile ha parlato dei grandi campioni che sono stati suoi compagni di squadra.

redazionejuvenews

Arthur vive un momento positivo. Dopo un inizio di stagione in salita, tra problemi fisici e tanta panchina, ora il centrocampista bianconero sta giocando con più continuità. Gli infortuni nel reparto hanno favorito il suo minutaggio e ora lui sta dando buone risposte a mister Allegri. Prima della sfida di domani della Juventus contro il Villarreal, il giocatore brasiliano ha parlato in un'intervista esclusiva per TNT Sports Brasile. Arthur è uno dei pochi giocatori che può vantare di aver condiviso lo spogliatoio con i due giocatori che hanno segnato una generazione:Cristiano Ronaldoe Messi.

Su CR7 dice: "Lui mi ha sorpreso per la sua professionalità. Non è un calciatore, è un atleta, un professionista per tutto il lavoro che fa oltre i 90 minuti, fuori dal campo. È una persona che lavora, mangia sano, ogni tanto prende 15 minuti di sole. Ma è anche una persona amichevole che aiuta gli altri. Si interessa alle persone che gli stanno intorno. Quando eravamo a tavola con lui, a volte guardava il nostro piatto e ci diceva: "così no, eh" - dice ridendo. Dà sempre una mano. È una persona incredibile". Al Barcellona invece ha giocato con l'eterno rivale del portoghese, Lionel Messi: "Sembra che Dio lo abbia scelto. È un alieno, fa cose incredibili in campo. Quando si guardano le sue partite da casa si vede il campo intero. Quando sei dentro invece vedi la palla e una parte di campo, ma lui sembra guardare tutto dall'alto. È riservato, ma anche estroverso. Un grande professionista che lavora molto. Ha una vita più riservata rispetto a Cristiano e Neymar, ma per la sua personalità può fare ciò che vuole. Mi ha aiutato molto quando sono arrivato a Barcellona, parlando molto bene di me nelle interviste durante i miei primi giorni. È stato un privilegio lavorare con lui".

Ma alle spalle di questi due c'è sempre stato un altro grande talento: Neymar. Per il suo compagno di nazionale, Arthur spende belle parole: "Ha un talento incredibile. Per come è cresciuto da quando è arrivato in Europa, per come regge la pressione. Più ne ha, meglio gioca. È un genio per ciò che fa in campo. Gli voglio molto bene. È tra quelli che mi ha aiutato di più da quando sono in nazionale. Mi ha sempre detto di andare con lui e mi ha reso migliore. È un privilegio essere suo amico".