Shevchenko: “Il gol più importante? Quello in Champions contro la Juve”

L'ex attaccante del Milan Shevchenko ha parlato della sua lunga carriera al Milan: il gol più importante? Contro la Juve in Champions

Andriy Shevchenko è intervenuto nel corso del Festival dello Sport a Trento ha parlato della sua lunga carriera. Un amore infinito quello dell' ex attaccante per il Milan , sbocciato sin dal primo istante.

Parlando del suo gol più importante il bomber ucraino ha rivelato: "Il gol più importante per me è il rigore di Manchester, in finale contro la Juve, che mi ha permesso di realizzare il sogno di vincere quel trofeo ed entrare nella storia del Milan".