Shade: “Non si può sempre vincere ma c’è modo e modo di perdere”

La Juventus ha perso ieri sera contro il Milan lo scontro diretto per i posti in Champions League. Con la sconfitta per 0-3 subita ieri sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, i bianconeri sono ora fuori dalla zona Champions, con il loro destino che è ora in mano alle altre squadre davanti a lei. Pur vincendo le tre partite rimaste da qui alla fine della stagione infatti, i bianconeri dovranno sperare in un passo falso di una tra Atalanta, Milan e Napoli, altrimenti comincerebbe ad essere concreto il rischio di non partecipare alla prossima Champions League.

Intanto l'ex giocatore Pietro Vierchowod ha così parlato della partita dei bianconeri: ""Non ho visto la Juve, non c'è mai stata. Una squadra che prende tre gol e soprattutto non tira in porta, cosa vuoi dire? Ronaldo non ha giocato bene? Non può sempre risolvere lui la partita, gli altri non hanno giocato, la difesa non c'era. Il gioco della squadra dov'è? Non l'ho mai visto quest'anno, bisogna farsi certe domande. E' stato sbagliato prendere un allenatore senza esperienza? Può darsi. C'è poi un centrocampo senza idee, c'è poca qualità rispetto agli altri anni. Manca quello che inventa l'ultimo passaggio e poi fa poco filtro. Pirlo a rischio esonero? Ti accorgi subito quando l'allenatore è in confusione. E questo va a discapito dello spogliatoio, ognuno prova ad andare a caso. Cambiare spesso modulo non va bene.