Juventus-Milano 0-3: Champions sempre più lontana

Bianconeri meritatamente sconfitti allo Stadium

La Juventus esce meritatamente e sonoramente sconfitta dallo scontro casalingo contro il Milan, che a Torino passeggia con un secco 3-0. A segno, per i rossoneri, Ibrahim Diaz nel finale del primo tempo e, nella ripresa, Rebic e Tomori. La classifica vede ora Cristiano Ronaldo e compagni al quinto posto in classifica, a -3 dai ragazzi di Stefano Pioli e a -1 dal Napoli quarto. Dietro, poi, la Lazio che, vincendo il recupero contro il Torino, potrebbe portarsi a soli due punti di distanza. La corsa ad un posto in Champions League si fa ora sempre più complicata con solo tre partite a disposizione per centrare l'obiettivo minimo dopo aver fallito l'assalto al decimo scudetto consecutivo.

La ripresa inizia sulla falsa riga del primo tempo. Al 57' Valeri assegna un rigore agli ospiti per un assurdo fallo di mano di Chiellini in area, ma Szczesny è bravissimo ad ipnotizzare Kessiè dagli undici metri. Il pericolo corso non sveglia la Juve e, i ritardati cambi, fanno il resto. Al 78' il raddoppio: Rebic lascia partire un tiro a giro da fuori area che si insacca nel sette. Doppio vantaggio che non sazia i rossoneri, che all'82' trovano il terzo gol con un'incornata di Tomori, al suo primo gol in Serie A. Non succede più nulla, se non qualche disperato tentativo di Dybala, colpevolmente entrato in ritardo.