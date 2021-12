Sfuma un obiettivo della Juve: Ferran Torres è un nuovo giocatore del Barcellona

Il Manchester City ufficializza la cessione di Ferran Torres

La Juventuslo seguiva dai tempi del Valencia, ma prima Ferran Torres si è trasferito al Manchester City ed ora i citizens lo hanno ceduto ufficialmente al Barcellona a titolo definitivo, per circa 55 milioni di euro. Di seguito riportiamo il comunicato del club inglese: "Ferran Torres ha lasciato il Manchester City per trasferirsi definitivamente al Barcellona. Il 21enne, che ha trascorso 16 mesi all'Etihad Stadium, ha segnato 16 gol in 43 presenze con il City in tutte le competizioni e parte vincitore della Premier League e della Coppa Carabao, dopo aver aiutato il Club a sollevare entrambi i trofei nel suo debutto nella stagione 2020-2021.

In questa stagione, i suoi progressi sono stati ridotti da un infortunio al metatarso subito mentre era in nazionale, che lo ha tenuto fuori da ottobre. Il direttore dell'area football Txiki Begiristain ha dichiarato: "Ferran dovrebbe essere orgoglioso di ciò che ha ottenuto qui al Manchester City. La scorsa stagione è stata la sua prima volta in un nuovo paese, ma si è adattato bene. Ha sempre dato il 100%, ha lavorato duramente per la squadra e ha segnato gol che ci hanno aiutato a vincere trofei.

L'infortunio purtroppo gli ha impedito di giocare più partite in questa stagione, ma Ferran è un giocatore con cui tutti ci siamo divertiti a lavorare e gli auguriamo tutto il meglio per il Barcellona e per il resto della sua carriera". Torres ha iniziato positivamente la stagione 2021-22, segnando tre gol in sette partite, inclusa una doppietta nella sconfitta per 5-0 contro l'Arsenal, prima che si infortunasse mentre rappresentava la Spagna nelle finali della Nations League. Significa che la sua ultima apparizione per il Club è arrivata tre mesi fa, quando ha segnato il quarto gol nella vittoria per 6-1 sul Wycombe Wanderers a settembre. Tutti al Manchester City fanno i loro migliori auguri a Ferran prima del suo trasferimento al Barcellona".