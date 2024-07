Setti: “Cabal? Quando ti chiamano Inter o Juventus…”

Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, ha detto la sua su Cabal, calciatore appena trasferitosi alla Juventus.

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del trasferimento di Cabal. Ecco le sue parole di FcInternews.it sulla lotta tra le due squadre per il colombiano: “Operazione Cabal? Soddisfatto: quando ti chiamano l’Inter o la Juve diventa difficile. Cosa ha detto Marotta? No anzi è stato carinissimo perché gli allenatori devono decidere su cosa fare e cosa no, quindi bene così. Ma ho un ottimo rapporto con lui. Se l’Inter era in vantaggio? No non c’è mai stato un vero vantaggio ma scelte interne e condivise. Tutti contenti, dovrebbe essere sempre così, non sempre lo è ma oggi bene”.