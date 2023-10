Serie A / Udinese-Genoa, la scelta di Gilardino su De Winter della Juve

Alle 15.00 di domenica 1 ottobre il Genoa sfida l'Udinese. L'allenatore Gilardino ha scelto di schierate De Winter, in prestito dalla Juventus

Alle ore 15.00 di domenica 1 ottobre, il Genoa di mister Alberto Gilardino sarà ospite alla Dacia Arena dell'Udinese di Andrea Sottil. Reduce dalla larga vittoria contro la Roma in casa, il Grifone proverà a dare seguito al buon momento. Per farlo il tecnico dei rossoblù ha deciso di adoperare dal 1' minuto Koni De Winter, in prestito dalla Juventus.