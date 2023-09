Serie A – Roma-Milan top di ascolti, la Juve manca il podio

Archiviata la terza giornata del campionato di Serie A, è tempo di bilanci anche per le trasmissioni tv. A livello di ascolti, non ci sono grandi sorprese sulla cima delle partite più seguite del weekend. Il primo posto dei match con più telespettatori è occupato dall'incontro dello stadio Olimpico tra Roma e Milan. Più esattamente sono 1.353.979 il numero di persone incollate allo schermo per assistere alla sfida tra giallorossi e rossoneri. Più in giù decisamente e comprensibilmente quella tra Empoli e Juventus.