Serie A, i record per la 2a giornata: Juventus e Bremer protagonisti

La Serie A oggi darà il via alla seconda giornata. La Juventus , nel monday night, affronterà la Sampdoria , e la Lega, con un comunicato, ha reso noti i record possibili per questo weekend. I bianconeri sono attualmente a 349 marcatori diversi, e con una rete di un calciatore che non ha mai segnato in Italia, la Vecchia Signora potrebbe sfondare il muro dei 350. Gleison Bremer , difensore di Madama, giocando con i blucerchiati, raggiungerebbe quota 100 presenze in Serie A. Anche Paulo Dybala , calciatore della Roma ed ex Juve , potrebbe arrivare a 100 reti e 50 assist, diventando l'ottavo calciatore a raggiungere questo traguardo.

La prossima sarà la presenza numero 100 per Bremer in Serie A TIM; escluse tre delle sue prime quattro partite nel massimo campionato, tutte le altre 96 sono state da titolare. La prossima sarà la 100ª presenza in Serie A TIM per Theo Hernández: dal suo esordio nella competizione nel 2019/20 ha preso parte a 33 reti (19 reti, 14 assist), solo Gosens (36) ne conta di più tra i difensori. Fikayo Tomori potrebbe giocare la sua 50ª partita in Serie A TIM, mentre la prossima sarà la 150ª gara nel massimo campionato italiano per Rade Krunic. La prossima sarà la presenza numero 300 per Piotr Zielinski in Serie A TIM: il centrocampista polacco le ha accumulate con le maglie di Udinese (19), Empoli (63) e Napoli (217). Paulo Dybala può diventare l’ottavo giocatore a toccare la soglia delle 100 reti e 50 assist in Serie A da quando Opta raccoglie il dettaglio dei passaggi vincenti (dal 2004/05). Se il Sassuolo vincesse contro il Lecce Domenico Berardi raggiungerebbe i 100 successi in Serie A TIM".