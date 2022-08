Juve, Bonucci a rischio per la sfida contro la Sampdoria

Massimiliano Allegri rischia di dover fare a meno di Leonardo Bonucci in vista della sfida contro la Sampdoria: le ultime novità in casa Juve

redazionejuvenews

Brutte notizie in casa Juve: Leonardo Bonucci è a rischio in vista della sfida contro la Sampdoria. Secondo quanto riportato da Romeo Agresti, giornalista sempre molto vicino al mondo bianconero, il difensore centrale sarebbe alle prese con un affaticamento al flessore e potrebbe non partire per Genoa. Se fosse confermato, questo sarebbe il terzo infortunio a un giocatore titolare nel giro di pochissime settimane dopo quelli a Pogba e Di Maria. Massimiliano Allegri dovrà quindi prepararsi a fare a meno di lui e studia già le possibili alternative.

Chi giocherà al posto di Bonucci? Il ballottaggio per una maglia da titolare al fianco di Bremer sembra destinato a essere tra Gatti e Rugani. La Juve non ha infatti altri difensore centrali in rosa, a meno che Allegri non decida di schierare Danilo difensore come visto durante la pre stagione. Con Cuadrado costretto a giocare come esterno di attacco a causa delle assenze di Chiesa e Di Maria, però, questa opzione sembra la meno probabile. Max dovrà quindi scegliere se schierare Rugani o il nuovo acquisto Gatti, che lo scorso anno ha sorpreso tutti con la maglia del Frosinone. Per il momento Rugani sembra partire sfavorito nel ballottaggio.

E il resto della formazione? Tra i pali dovrebbe essere confermato Perin, scelto ancora per sostituire l'infortunato Szczesny. A sinistra spazio a Alex Sandro, autore di una prova particolarmente positiva contro il Sassuolo. A centrocampo ci saranno invece Zakaria, Locatelli e McKennie, con Kostic, Vlahovic e Cuadrado in attacco. Il problema in difesa è soltanto l'ultimo di una lunga serie, in una stagione che però non può permettersi passi falsi. Nonostante le assenza i bianconeri non potranno perdere: l'obiettivo è portare a casa i tre punti e continuare quanto di buono visto contro i neroverdi. Riuscirà la Juve a portare a casa il risultato?