Bremer: “Buona partita ma c’è sempre da migliorare, vogliamo sempre vincere”

Il difensore della Juventus ha palato dopo il suo esordio con la maglietta bianconera nella partita di ieri sera vinta contro il Sassuolo

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto ieri sera la sua prima partita in campionato contro il Sassuolo, vincendo tra le mura amiche dell'AllianzStadium contro i neroverdi per 3-0. In rete per il suo primo gol ufficiale con la maglia della Juventus Angel DiMaria, con la partita chiusa poi dalla doppietta di Dusan Vlahovic, il cui secondo gol è stato propiziato proprio da un assist del Fideo. I due stanno iniziando ad affinare la loro intesa, che sta iniziando già a crescere dopo quanto visto nelle prime amichevoli.

Oltre a quello di Di Maria ieri sera c'è stato l'esordio anche di Filip Kostic, che ha giocato l'ultimo sprazzo di gara, ma anche quello di Gleison Bremer, titolare tutta la partita a guidare la difesa insieme a Bonucci. Il brasiliano ha parlato dopo la vittoria, intervistato dai microfoni di JTV.

"Ho fatto una buona partita ma c’è sempre da migliorare. La pressione è stata più mentale: sappiamo che la Juventus vuole sempre vincere e arrivare fino alla fine, e io mi sto allenando e sono sempre concentrato. Un bell’esordio, abbiamo vinto 3-0 e non abbiamo preso gol. È importante uscire così dalla prima di campionato. Allegri lavora tanto sulla difesa, e ci parla in allenamento. Chiede sempre di stare attenti agli inserimenti. Ho ricevuto e letto alcuni messaggi, ma ho risposto prima a mia moglie e a qualcuno in Brasile, poi con calma guarderò anche gli altri".

"È stato importante vincere e soprattutto non prendere gol. Il mister ci parla sempre di questo, perché poi i nostri compagni lì davanti sanno fare gol. Essere alla Juventus vuol dire essere ad un livello altissimo. Dobbiamo sempre puntare in alto e stare sempre attenti perché ogni partita è importante. Sto lavorando sulla tattica e poi un po’ sulla tecnica. È un po' diverso difendere così rispetto al passato, ma l’importante è non prendere gol, sia che giochi a tre o quattro".