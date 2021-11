Serie A, l’Inter batte il Napoli: ora la Juventus può tornare a sognare

La Juventus può sperare ancora nella vittoria del campionato? Probabilmente no, ma la speranza è sempre l'ultima a morire

Ieri l'Inter si è portata a casa il big match contro il Napoli, vincendo per 3 a 2. Una bellissima partita quella tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Luciano Spalletti, ricca di azioni da gol, emozioni e spettacolo. Alla fine i nerazzurri hanno avuto la meglio grazie alle reti di Calhanoglu, Perisic e Lautaro Martinez, a cui hanno risposto Zielinski e Mertens. La Juventus per una volta non può che ringraziare l'Inter, che battendo il Napoli ha tolto tre punti ad una delle due squadre in testa alla classifica. L'altra, il Milan, è invece stata sconfitta dalla Fiorentina (doppietta di Vlahovic). Ora il campionato di Serie A è più aperto che mai.