Qui Chelsea, Pulisic: “Juve? La volta scorsa è stato un match difficile, ora vogliamo invertire la rotta”

Il centrocampista ha parlato

Il sito web ufficiale del Chelsea ha pubblicato un report in vista della partita di martedì contro la Juventusin cui Rudiger e Pulisic hanno parlato: "Toni Rudiger e Christian Pulisic sono andati entrambi a segno nella nostra prima vittoria in campionato al King Power Stadium per quattro anni, i loro gol hanno superato quello di N'Golo Kante nella vittoria per 3-0. Il pass per il gol è arrivato da Hakim Ziyech, altro subentrato, sottolineando in profondità la forza della rosa.