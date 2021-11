Juve, l’attacco non va? Nessun problema, ci pensa Bonucci. E Vlahovic…

Con la doppietta di ieri Bonucci è diventato il miglior marcato della Juve: i problemi in attacco sono gravi... servirebbe Vlahovic

In questo inizio di stagione la Juventus ha avuto non pochi problemi in fase offensiva: per i bianconeri soltanto 18 gol in 13 presenze, ben 11 in meno del Milan, miglior attacco del campionato (in attesa dell'Inter). Morata, la principale punta della Juventus, ha deluso le aspettative, mentre la qualità di Dybala e Chiesa da sola non è riuscita a colmare l'assenza di un attaccante di peso. Ieri però è arrivata la prima vittoria in campionato con due gol di scarto dal maggio scorso. Il merito non va però ad un attaccante, bensì a Leonardo Bonucci, goleador a sorpresa.