Serie A, dietrofront Lookman: di nuovo in gruppo con l’Atalanta

Lookman con ogni probabilità non lascerà più la Serie A: il giocatore, dopo le recenti incomprensioni, è tornato ad allenarsi con l'Atalanta

Teun Koopmeiners no, Ademola Lookman sì. Arrivano finalmente delle buone notizie per l’ambiente e i tifosi dell’Atalanta. Infatti, il club bergamasco non dovrebbe più rischiare di perdere per le prossime partite di Serie A e le altre competizioni le prestazioni dell’attaccante ex Leicester City.

Lookman-Atalanta: rapporto subito ricucito

Aveva fatto clamore comprensibilmente l’auto-esclusione del calciatore dalla trasferta di Lecce. Così come per Koopmeiners, anche il calciatore sembrava deciso di richiedere la cessione in questa sessione estiva di trasferimenti. Diversamente dal calciatore olandese, tra società, tecnico e giocatore la situazione è rientrata in un lampo e il giocatore ha già ripreso ad allenarsi in gruppo.