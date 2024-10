Serie A, le designazioni per la decima: Juve-Parma a Zufferli

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle designazioni arbitrali della decima giornata di campionato.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle designazioni. Juventus-Parma, match in programma mercoledì sera alle 20,45 sarà diretto da Zufferli. Il direttore di gara friulano non ha mai arbitrato la Vecchia Signora, ed in questa stagione ha raggiunto le cinque presenze, compreso l’incontro dello Stadium tra bianconeri ed emiliani. Ecco il comunicato: “CAGLIARI – BOLOGNA Martedì 29/10 h.18.30 FOURNEAU FONTEMURATO – BARONE IV: ARENA VAR: MAGGIONI AVAR: MAZZOLENI LECCE – H. VERONA Martedì 29/10 h.18.30 MARIANI CARBONE – ROCCA IV: CREZZINI VAR: GARIGLIO AVAR: GUIDA MILAN – NAPOLI Martedì 29/10 h.20.45 COLOMBO BERTI – VECCHI IV: SOZZA VAR: MARINI AVAR: LA PENNA EMPOLI – INTER Mercoledì 30/10 h.18.30 MARCHETTI SCATRAGLI – MORO IV: MASSIMI VAR: SERRA AVAR: LA PENNA”.

Le altre designazioni della decima giornata

“VENEZIA – UDINESE Mercoledì 30/10 h.18.30 MASSA RASPOLLINI – BITONTI IV: FELICIANI VAR: PEZZUTO AVAR: GUIDA ATALANTA – MONZA Mercoledì 30/10 h.20.45 PICCININI CAPALDO – D’ASCANIO IV: GIUA VAR: PATERNA AVAR: CAMPLONE JUVENTUS – PARMA Mercoledì 30/10 h.20.45 ZUFFERLI MASTRODONATO – DI GIOIA IV: AYROLDI VAR: ABISSO AVAR: MERAVIGLIA GENOA – FIORENTINA Giovedì 31/10 h. 18.30 CHIFFI BACCINI – ROSSI M. IV: COLLU VAR: LA PENNA AVAR: MAGGIONI COMO – LAZIO Giovedì 31/10 h. 20.45 PAIRETTO IMPERIALE – ROSSI C. IV: GALIPO’ VAR: AURELIANO AVAR: SERRA ROMA – TORINO Giovedì 31/10 h. 20.45 FABBRI DEL GIOVANE – DI IORIO IV: TREMOLADA VAR: MAZZOLENI AVAR: ABISSO”.