Serie A, fissate le date delle partite rinviate. I dettagli

La Lega ha programmato le date delle cinque partite rinviate nel corso dei mesi precedenti. Non ci sono ancora dettagli invece sugli orari.

redazionejuvenews

Ora la situazione della pandemia è in fase di miglioramento. Le restrizioni vanno sempre più verso un allentamento e il pubblico è tornato a riempire gli stadi con la capienza al cento per cento. Nei mesi scorsi però il campionato è stato ostacolato dal Covid. Con la diffusione delle nuove varianti c'erano stati tanti contagi anche tra i calciatori, tanto che alcune partite si erano giocate con moltissime assenze e altre erano state addirittura rinviate a data da destinarsi, con le squadre bloccate dalle autorità sanitarie locali. La vicenda dei recuperi si è trascinata a lungo, tra polemiche e ricorsi, con varie squadre che hanno avuto per mesi una classifica parziale.

Oggi finalmente sono arrivate le tanto attese date di queste partite. La Lega di Serie A infatti ha programmato le cinque gare che mancavano all'appello: mercoledì 20 aprile Udinese-Salernitana (Dazn), sette giorni dopo, il 27 aprile, Fiorentina-Udinese (Dazn-Sky), Salernitana-Venezia (Dazn) e Bologna-Inter (Dazn-Sky), l’11 maggio Atalanta-Torino (Dazn), anche se quest'ultima potrebbe subire delle variazioni, a seconda degli impegni in Europa League dei bergamaschi. Partite per nulla banali, perché potrebbero essere determinanti per varie fasce della classifica. Anche per la lotta Scudetto, perché se l'Inter non dovesse vincere a Bologna, potrebbe perdere ulteriore terreno, a vantaggio della Juventus, che intanto domenica sera potrebbe scavalcare i nerazzurri al terzo posto, in caso di vittoria nello scontro diretto.

Queste le parole di Lorenzo Casini, presidente della Lega: "Abbiamo programmato nelle prime date utili i recuperi delle cinque partite rinviate tra fine dicembre e inizio gennaio a causa della pandemia. Ringrazio tutti i componenti del Consiglio di Lega per il lavoro svolto, che ora consente a tifosi e Società di avere il quadro chiaro degli impegni sportivi fino al termine del campionato. In futuro sarà bene non attendere mesi per stabilire le date delle gare non disputate. Per questo ho scritto oggi ai Presidenti Giovanni Malagò e Gabriele Gravina per trovare insieme una soluzione che possa ridurre sensibilmente i tempi delle eventuali controversie in caso di gare rinviate, anche con procedure speciali simili a quanto già avviene con il Tas durante i giochi olimpici".