Barzagli: “Scudetto? Juve in corsa ma non dipende solo da lei”

L'ex difensore della Juventus ha parlato della lotta scudetto in Serie A e delle possibilità della sua ex squadra di arrivare a conquistare il tricolore

redazionejuvenews

Domenica sera la Juventus ospiterà l'Inter tra le mura amiche dell'Allianzstadium per il posticipo della dodicesima giornata di ritorno del campionato italiano di SerieA. I bianconeri cercheranno una vittoria che potrebbe proiettarli al terzo posto proprio sopra i nerazzurri, che hanno però una partita in meno, iscrivendoli alla corsa finale per la vittoria della Serie A. Il suo pronostico sulla fine del campionato italiano lo ha fatto l'ex difensore della Juventus Andrea Barzagli, intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

"Credo che il Milan abbia qualche percentuale in più delle altre, perché ha entusiasmo, ha un buon calendario e può approfittare dei due scontri diretti delle altre nel prossimo turno di campionato. La Juventus è in corsa ma non dipende solo da lei, deve fare il massimo sforzo vincendole tutte e sperare che le altre tre si fermino. Il Napoli dipende molto da Osimhen, che mancherà tanto nella prossima sfida, all’Inter servono i gol di Lautaro mentre nella Juve Vlahovic può essere l’uomo in più".

Il difensore aveva anche parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport del derby d'Italia: "Partita decisiva più per l’Inter che per la Juventus. Gli uomini di Allegri sono partiti male, ma da dicembre in poi sono risaliti e ora sono sulla strada giusta. Un successo contro i campioni in carica potrebbe alimentare il loro sogno di rincorsa, ma avrebbero comunque davanti il Milan e il Napoli. Per l’Inter sarà una gara ancora più determinante: un risultato negativo acuirebbe la crisi attuale, mentre un’affermazione la rilancerebbe alla grande. La Juventus ha più certezze perché, eliminazione dalla Champions a parte, in Serie A è reduce da sedici risultati utili. L’Inter da febbraio ha offerto prestazioni altalenanti e deve ritrovare la bellezza del gioco e la fluidità che le avevano permesso di raggiungere il primo posto in classifica".