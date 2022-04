Serie A, corsa Champions: l’Atalanta frena, la Lazio vince ancora

La lotta per la Champions subisce ancora cambiamenti, l'Atalanta sembra fuori, la Roma guadagna terreno. La Juventus intanto sorride.

redazionejuvenews

Buone notizie per la Juventus. I bianconeri, dopo la vittoria di ieri sera contro il Cagliari per 2-1, sono tornati al successo, ottenuto in rimonta grazie alle reti di De Ligt e Vlahovic. La Vecchia Signora, abbandonato il sogno scudetto dopo la sconfitta contro l'Inter di settimana scorsa, adesso è concentrata sul quarto posto, vero e proprio obiettivo stagionale, oltre alla Coppa Italia, competizione dove la Juventus è ancora in corsa per l'eventuale finale.

Madama attualmente deve guardarsi le spalle da almeno quattro squadre: Atalanta, Lazio, Roma e Fiorentina, nonostante tutte siano a distanza di sicurezza, ovvero almeno 5 punti. I giallorossi, che sono quelli potenzialmente più vicini, con 8 lunghezze, devono ancora disputare il match di questa giornata e i ragazzi di Mourinho potrebbero tornare a 5 punti di distacco vincendo con la Salernitana ultima in classifica. La Lazio, invece, che ha un punto in più della Roma, ma una partita in meno, alle 12,30 ha battuto il Genoa per 4-1, grazie alla tripletta di Immobile. Anche i biancocelesti sono da tenere d'occhio, visto che ancora manca lo scontro diretto tra Allegri e Sarri, previsto alla penultima giornata.

Nelle partite delle 15 sono invece scese in campo la Fiorentina e l'Atalanta. I nerazzurri, oramai in caduta libera in campionato, hanno perso ancora, questa volta contro il Sassuolo, scendendo così all'ottavo posto in classifica, seppur con una gara da recuperare, ma la Dea sembra fuori dalla corsa Champions. La Fiorentina ha espugnato il Maradona, vincendo per 3-2, guadagnano terreno proprio sui bergamaschi. Ad ora, infatti, la viola ha 53 punti ed è al settimo posto, posizionamento utile per la qualificazione alla prossima Conference League. Facendo quindi un riassunto della situazione, la Juventus, ha ancora un buon margine di manovra per mantenere il quarto posto, visto che a parità di partite giocate, i bianconeri avrebbero 5 punti in più sulla Roma, sei sulla Fiorentina, sette sulla Lazio e otto sull'Atalanta.