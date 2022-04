Abeijon: “La Juventus ha sbagliato a vendere Bentancur”

Abeijon, ex calciatore, ha detto la sua su alcuni calciatori dell'Uruguay nell'orbita della Juventus, come Bentancur e Nandez.

Nelson Abeijon, ex centrocampista del Cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando di alcuni giocatori uruguaiani legati alla Juventus. Ecco le sue parole su Nandez, Suarez e Nunez, nomi accostati spesso ai bianconeri: "Nandez per me è da Juve. Sta facendo bene al Cagliari. Ora è infortunato e non può dimostrare il suo valore col Cagliari e con l’Uruguay, ma per me può diventare tranquillamente un giocatore bianconero. Lui è uno che non molla mai, corre molto ed è capace di andare avanti e indietro per tutta la partita, cosa che non tanti riescono a fare. In più ha tanta grinta. Il difetto? Dovrebbe fare di più dal punto di vista dei gol. Lui arriva molto in area, con palla o senza palla, ma deve fare di più sottorete. Suarez è un giocatore già fatto, con tanta esperienza e se dovesse indossare la maglia della Juve non avrebbe problemi ad ambientarsi subito con i compagni. Per me potrebbe fare il vice Vlahovic. Lui comunque è uno che sa fare gol e, vista l’età, sicuramente vuole dare il meglio negli ultimi anni di carriera. Nunez è giovane e sta facendo molto bene al Benfica, per me è un attaccante che ha grande futuro."