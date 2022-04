Mercato Juve, novità a sorpresa: “Possibile colpo dal Manchester United!”

Non è certamente una sorpresa che la Juve sia alla finestra per un grandissimo sogno di mercato: Paul Pogba. Il francese è un obiettivo, tanto difficile, quanto suggestivo. Il Polpo lascerà il Manchester United a fine stagione a parametro zero e la Juventus vuole almeno tentare il colpaccio. Ma Pogba non sarebbe l'unico giocatore dei Red Devils che interessa alla Vecchia Signora.