Serie A, confronto classifiche: Inter in testa, Juve a -5, sorpresa Empoli

La prima metà di stagione è ormai alle spalle e la Serie A è pronta a prendersi alcune settimane di meritato riposo. Per tutte le squadre è arrivato il momento di fare il punto della situazione, in attesa di capire quali sviluppi porterà il mercato di gennaio. Diverse formazioni stanno sorprendendo, altre stanno deludendo le aspettative, ma in ogni caso c'è ancora un intero girone di ritorno per sistemare le cose.

Si aggiudica il titolo di Campione d'Inverno l'Inter, che nonostante gli addii di Conte, Hakimi e Lukaku sono primi in campionato, con 5 punti in più rispetto alla passata stagione. Al secondo posto troviamo invece il Milan a 42 punti (uno in meno), seguito a ruota da Napoli (39 punti, cinque in più) e Atalanta (38 punti, due in più). Appena fuori dalla zona Champions League c'è proprio la Juventus di Massimiliano Allegri (34 punti), che rispetto alla passata stagione ha cinque punti in meno. Tra le più grandi sorprese di questa Serie A troviamo Fiorentina e Torino, entrambe con ben 11 punti in classifica in più rispetto alla stagione scorsa. Tutti gli occhi sono poi puntati sull'Empoli a quota 27 punti. Lo scorso anno gli azzurri non erano neanche in Serie A.

Passando invece alle più grandi delusioni, impossibile non parlare del Genoa, che si trova attualmente in zona retrocessione. I rossoblù hanno sette punti in meno rispetto alla Serie A 2020/21, e l'arrivo di Shevchenko non sembra aver invertito la rotta. Poco meglio rispetto ai rossoblù sono Sassuolo, Hellas Verona e Sampdoria, tutte e tre con sei punti in meno, ma nessuna a rischio retrocessione. Come terminerà questa stagione? Lo scopriremo tra altre 19 partite.

Inter 46 (+5 rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 19 giornate)

Milan 42 (-1)

Napoli 39 (+5)

Atalanta 38 (+2)

Juventus 34 (-5)

Roma 32 (-5)

Fiorentina 32 (+11)

Lazio 31 (-3)

Empoli 27 (in Serie B)

Bologna 27 (+7)

Torino 25 (+11)

Sassuolo 24 (-6)

Hellas Verona 24 (-6)

Udinese 20 (+2)

Sampdoria 20 (-6)

Venezia 17 (in Serie B)

Spezia 16 (-2)

Genoa 11 (-7)

Cagliari 10 (-4)