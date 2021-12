Ravanelli: “Non è la Juventus che vuole Allegri”

L'ex calciatore della Juventus ha parlato del momento della squadra bianconera e della situazione che il club bianconero sta vivendo in questa stagione

"Non credo che questa sia la Juventus che voglia Allegri. Pian piano sta cercando di migliorare, ma c’è ancora moltissimo lavoro da fare. Purtoppo ci sono ancora delle amnesie, soprattutto a livello difensivo; non tanto per quanto riguarda il reparto arretrato, ma per quanto riguarda la fase difensiva della squadra. Inoltre, fa fatica ad entrare in area di rigore ed è poco veloce nel giro palla. Queste cose devono essere migliorate a gennaio perché quando la Juventus affronterà le big dovrà essere pronta. È vero che ritroverà tre giocatori fondamentali per questa come Chiellini, Dybala e Chiesa. Credo anche che lì vedremo la vera forza di questa squadra perché avrà tempo per lavorare e migliorare sotto tutti i punti di vista. Vedremo se sarà competitiva per poter lottare per il quarto posto".