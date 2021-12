Qui Napoli, Spalletti: “Dobbiamo recuperare energie in vista della Juve”

Il tecnico del Napoli ha parlato

redazionejuvenews

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso ieri sera contro lo Spezia anche in vista del prossimo match contro la Juventus: "Intanto si va a casa e ci riposiamo perché abbiamo bisogno di recuperare energie alla ripresa contro la Juventus. Poi si tenta di riorganizzare il morale della squadra, perché ultimamente qualche risultato storto l’abbiamo trovato e non va di certo bene. Noi dobbiamo essere sempre la stessa squadra che gioca a calcio, perché non abbiamo una certa fisicità soprattutto quando manca Osimhen che per noi è stato una grande perdita. Questa sera non siamo stati bravi e loro hanno avuto un po’ di fortuna sull’unica palla arrivata in area.

Partita? Non siamo stati bravi a chiudere delle azioni. Non abbiamo creato spazi che ci permettessero di entrare nella densità difensiva dello Spezia. Col passare dei minuti ci siamo innervositi e non siamo riusciti a rimettere a posto la partita e questo è un peccato, davvero. Nella chiusura dell’azione siamo mancati sia nel primo che nel secondo tempo. Siamo arrivati molte volte a fare cross dalla linea di fondo, ma non abbiamo mai trovato l’uomo libero per calciare. Mertens fuori è stata una scelta tecnica, per mettere uno che avesse più peso senza creare spazio per le ripartenze dello Spezia ma purtroppo è stata una scelta che ha funzionato fino ad un certo punto.

È un momento particolare, noi abbiamo solo la possibilità di giocare a calcio e tenere la palla a terra, soprattutto ora che mancano diversi giocatori fisici. Siamo stati in campo abbastanza bene, poi quando è stato il momento di fare l'ultima scelta in tranquillità non ci è riuscito. Col passare dei minuti ci siamo innervositi e si è commesso qualche errore tecnico che la nostra squadra non deve commettere. È questo momento qui, che le cose per un dettaglio o episodio non ti vanno mai a buon fine".