Serie A, la classifica dopo 35 giornate: Juve seconda ma occhio all’Inter

Dal Napoli campione d'Italia fino alla Sampdoria retrocessa, passando per Juve e Inter: la classifica di Serie A dopo 35 giornate

redazionejuvenews

Con il pareggio per 1-1 tra Sampdoria e Empoli si è conclusa la 35a giornata di Serie A. E' stato un turno ricco di emozioni e sorprese, che ha visto tante grandi squadre sconfitte. La Lazio ha infatti pareggiato 2-2 contro il Lecce, mentre Atalanta, Milan e Napoli hanno perso rispettivamente contro Salernitana, Spezia e Monza. Le uniche big a vincere sono stati l'Inter, 4-2 contro il Sassuolo, e la Juve, uscita con i tre punti dalla sfida contro la Cremonese. Con soltanto tre giornate ancora da giocare, la lotta per un posto in Champions, Europa e Conference League si fa sempre più difficile, così come quella per la salvezza. Ma com'è cambiata la classifica di Serie A?

Già da diversi giorni lo scudetto è in mano al Napoli, che nonostante la sconfitta resta quindi saldamente al primo posto con 83 punti. Al secondo posto la Juve che in attesa delle possibili nuove penalizzazioni della Corte d'Appello della FIGC è seconda con 69 punti, seguita a ruota da Inter (66) e Lazio (65). Fuori dalla zona Champions ci sono invece Milan (61), Roma (59) e Atalanta (58). La lotta più difficile è però quella per l'ottavo posto, che in caso di vittoria dell'Europa League da parte di Juve o Roma potrebbe garantire un posto in Conference League. Fiorentina (49), Monza (49), Torino (49), Bologna (47), Udinese (46) e Sassuolo (44) sono tutte nel giro di appena cinque punti.

Passando invece alle zone basse della classifica, l'Empoli con 39 punti e la Salernitana con 38 sono praticamente salve. Non può dire altrettanto il Lecce, che con 32 punti in classifica si trova soltanto a due lunghezze dalla zona retrocessione. Spezia e Verona sono infatti entrambe a quota 30 punti, seguite dalla Cremonese a 24. La squadra di Ballardini non è ancora aritmeticamente retrocessa, ma le possibilità di salvezza sono ormai basse. Al contrario, la Sampdoria con appena 18 punti in classifica ha già salutato la Serie A.