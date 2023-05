Capello: “Juve in crescita: stagione da valutare nel complesso”

Fabio Capello ha detto la sua sulla stagione della Juventus: dall'Europa League a Vlahovic passando per Giuntoli

Ecco le parole di Fabio Capello durante l'evento di Bologna "Premio Bulgarelli": "La Juve a Siviglia? Spero che mantenga la porta inviolata, perché poi davanti c'è sempre qualcuno che inventa qualche giocata. Ho visto una Juventus in crescita comunque. La stagione va valutata nella complessità, ma poi con una partita puoi cambiare tutto, basta vedere Inzaghi. A volte si è un po' esagerati nei giudizi. Ritengo che la Juventus abbia avuto difficoltà perché la squadra era stata costruita su giocatori che, chi più chi meno, non ci sono stati: penso a Pogba, Di Maria e Chiesa". E poi: "Su Vlahovic: non è un'involuzione. Con la Fiorentina trovava più spazi, con la Juventus tutte si difendono con più attenzione".