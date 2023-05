Juve, classifiche a confronto: ecco il dato rispetto allo scorso anno

Roma e Juventus come lo scorso anno a parità di giornate, male le milanesi. Bene Atalanta e Lazio. Settimana decisiva per i bianconeri

Classifiche a confronto: rispetto allo scorso anno la Juventus ad oggi ha gli stessi punti (così come la Roma ora a quota 58). Il Napoli neo campione d'Italia ha ben 13 punti in più rispetto alla scorsa stagione . Bene Atalanta e Lazio che si trovano rispettivamente a +2 e +6. Passando invece alle milanesi -che domani si scontreranno nella gara decisiva per l'accesso alla finale di Champions League - l'Inter a -9 e Milan a -16 rispetto allo scorso anno quando i rossoneri si aggiudicarono lo Scudetto .

Per continuare il trend positivo, i bianconeri adesso affronteranno l'Empoli, il Milan e infine l'Udinese: 2 trasferte e una in casa (contro i rossoneri).

Nel mezzo però ci sarà il Siviglia per la semifinale di ritorno di Europa League e la sentenza del 22 maggio. Sette giorni pieni di di eventi in casa Juventus. Tra una settimana esatta infatti -oltre al match di lunedì sera ad Empoli- la Corte Federale d'Appello"dovrà rimotivare ed eventualmente rimodulare la penalizzazione, ma questa volta la classifica peserà un po’ di più, dato che a quel punto mancheranno soltanto due partite al termine e, quindi, il margine d’azione sarà minimo. Un problema per i bianconeri, perché la prospettiva di una sanzione che risulti afflittiva a 180’ dalla conclusione della Serie A, ma non decisiva alla fine, è complicata", come si legge su Tuttosport.