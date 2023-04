Serie A, la classifica dopo 30 giornate: Juve settima ma occhio al Bologna

Dopo 30 giornate di Serie A , il campionato italiano è ancora tutto tranne che concluso. Molte delle 20 squadre sono infatti in lotta per le zone alte della classifica, mentre in basso la lotta per la salvezza si fa sempre più agguerrita. A dominare tutti dall'alto resta il Napoli di Luciano Spalletti che nonostante il pareggio contro il Verona resta primo a quota 75 punti.

A seguire ci sono Lazio (61), Roma (56) e Milan (53), mentre in zona Europa League troviamo Inter (51) e Atalanta (49). La Juve di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta contro il Sassuolo e a causa della penalizzazione di 15 punti è settima a quota 44 punti. Per i bianconeri sperare in un posto in Champions League si fa sempre più difficile: recuperare nove punti in otto giornate non è affatto semplice. Come se non bastasse la Vecchia Signora dovrà anche cercare di difendere il posto in Conference League dato che Bologna (44), Fiorentina (42), Sassuolo (40), Torino (39), Udinese (39) e Monza (38) sono alle calcagna.