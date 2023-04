Il Collegio di Garanzia annullerà il -15? Malagò: “Non mi esprimo”

Mercoledì 19 aprile sarà una giornata decisiva per la Juve . Il Collegio di Garanzia presso il CONI , infatti, presenterà l'esito del ricorso dei legali bianconeri sulla penalizzazione di 15 punti in classifica. Se il ricorso venisse accolto, la squadra di Massimiliano Allegri si ritroverebbe di colpo in testa alla classifica , terza dietro a Napoli e Lazio.

Intervenuto a margine del Premio Gianni Brera, il presidente del CONI Giovanni Malagò ha detto: "Sono contento che mi fate questa domanda. Non è il Collegio di Garanzia del CONI, ma presso il CONI, significa cioè che fisicamente si riuniscono lì. Onestamente ci sono molte persone che ruotano nel mondo delle istituzioni dello sport che si sono espresse facendo delle considerazioni. Non mi sentirete mai farlo perché ci sono persone estremamente competenti come curriculum e conoscenze che devono farlo. Poi, come tutte le vicende, uno può condividere o no sotto il profilo anche tecnico o giuridico, ma sono persone scelte in modo terzo e faranno le loro valutazioni. Io non mi permetto di aggiungere nient'altro".