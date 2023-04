Sassuolo-Juventus 1-0: Defrel fulmina i bianconeri ma che errore di Fagioli

La differenza tra una vittoria e una sconfitta è spesso questione di episodi, di azioni che riescono a decidere in un attimo il risultato di un match. Una dribbling, un passaggio vincente o, come in questo caso, un errore in area di rigore. A decidere la sfida tra Sassuolo e Juventus è stato il gol di Defrel, abile a ricevere palla, stopparla in un fazzoletto e fulminare Perin con un rasoterra imprendibile. Un gol bellissimo quello dell'attaccante francese... peccato che l'assist gliel'abbia fatto Fagioli.