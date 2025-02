Serie A, la classifica dopo 26 giornate: Juve quarta ma…

Dopo 26 giornate di Serie A la Juve è quarta in classifica: il punto sul campionato italiano. La Vecchia Signora non può sbagliare

Con il recupero della 9a giornata tra Bologna e Milan ora non restano più partite da giocare. Basta asterischi sulla classifica: tutte e 20 le squadre di Serie A hanno giocato 26 partite. A 12 match dal termine la Juve è quarta con 49 punti, 8 in meno dell’Inter prima, 5 in meno dell’Atalanta terza e soltanto 2 in più della Lazio quinta. Lottare per il primo posto sembra quantomeno complesso ma la Vecchia Signora dovrà difendere con le unghie la qualificazione alla prossima Champions League in quella che si prospetta una lotta punto su punto. Lazio, Bologna, Fiorentina e Milan sono infatti a un passo dalla squadra di Motta. Se il tecnico non dovesse centrare l’obiettivo il suo esonero sarebbe praticamente certo: non c’è spazio per errori, il quarto posto non è un’opzione.

Serie A, la classifica aggiornata

Di seguito la classifica aggiornata dopo le prime 26 giornate di Serie A: