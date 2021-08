Ricomincia la Serie A, le griglie di partenza di Caressa: Juventus prima

Su Instagram Fabio Caressa ha mostrato quelle che saranno secondo lui le griglie di partenza della Serie A: Juventus prima.

Il campionato è alle porte: oggi ha inizio la Serie A 2021/22. La scorsa stagione l'Inter di Antonio Conte è riuscita a spezzare la lunghissima striscia di vittorie consecutive della Juventus e si è laureata Campione d'Italia. I bianconeri quest'anno vorranno fare di tutto per riportare a Torino lo Scudetto, e per farlo hanno richiamato Massimiliano Allegri sulla panchina juventina. Al contrario i nerazzurri si sono indeboliti, costretti a cedere Hakimi e Lukaku per risanare in parte i conti in rosso del club. Ma sono molte le squadre che possono puntare di diritto alla vittoria del campionato: dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini fino al Milan di Stefano Pioli, passando per la Roma di Josè Mourinho e il Napoli di Spalletti. Con un post sul proprio profilo Instagram, Fabio Caressa ha mostrato quelle che saranno secondo lui le griglie di partenza della Serie A.