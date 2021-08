Poche ore all’inizio della prossima Serie A: tutto pronto in casa Juventus!

Tutto pronto in casa Juventus per l'inizio del prossimo campionato di Serie A. L'obiettivo dei bianconeri di Allegri è vincere lo scudetto.

redazionejuvenews

Manca sempre meno all'inizio della prossima Serie A. Questa sera alle ore 18.30 il Genoa scenderà in campo contro i Campioni d'Italia dell'Inter, mentre il Verona affronterà fuori casa il Sassuolo. Alle 20.45 l'Empoli sfiderà la Lazio e il Torinol'Atalanta. La Serie A entra subito nel vivo. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, quest'anno l'obiettivo della Juventus a tornare in alto. Per questo motivo Massimiliano Allegri è stato richiamato sulla panchina bianconera, pronto a sconfiggere i nerazzurri.

L'Inter però non è più la corazzata dello scorso anno. Colpita duramente dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19, il presidente Steven Zhang è stato costretto a dolorosi tagli. Il condottiero Antonio Conte ha subito lasciato la nave. Al suo posto è arrivato l'ex Lazio Simone Inzaghi. Anche la rosa ha perso pezzi, con Romelu Lukaku e Achraf Hakimi venduti per decine e decine di milioni di euro rispettivamente a Chelsea e PSG. Nonostante siano stati pesantemente indeboliti da queste tre perdite, i nerazzurri rimangono comunque un avversario temibile per la Juventus, da non sottovalutare.

Al contrario i bianconeri sono riusciti nel compito più difficile: non svendere i propri campioni. Tutti i migliori giocatori della Juve sono rimasti a Torino. Da Ronaldo a Chiesa, passando per Dybala, quest'anno la Juventus è una squadra ancor più competitiva dello scorso anno. I due acquisti più importanti sono sicuramente Massimiliano Allegri e Manuel Locatelli, rinforzi di spessore tra le fila bianconere. Dopo gli esperimenti falliti di Sarri e Pirlo, la dirigenza juventina ha deciso di fare un passo indietro e puntare tutto sulla certezza Max. Un ritorno graditissimo da parte dei tifosi, da sempre affezionati all'allenatore toscano. Manuel Locatelli è invece l'unico vero e proprio colpo dell'estate bianconera. Una trattativa lunghissima ma che alla fine ha riservato i suoi frutti: con il centrocampista italiano in squadra, la Juventus può veramente ambire alla vittoria del titolo.