Serena: “La Juventus sul caso Pogba sembra si sia risentita. Con il PSG…”

Sul caso Pogba: "Sulla gestione di Pogba mi sembra di capire che anche la società si sia risentita. Ho avuto anche io un’operazione al menisco esterno, nell’82. Le dico che già all’epoca, parlando con vari ortopedici, era difficile risolvere il problema con la terapia conservativa. Mi rendo conto che con il Mondiale alle porte è stata una scelta difficile anche per lui. A che livello è la Juve in Champions? Credo che Manchester City, Bayern Monaco, PSG e Real Madrid siano un passo in avanti rispetto alla Juve. Questo non vuol dire che giocando al massimo delle possibilità la Juve non possa invertire il pronostico in gare secche".