Juve, i convocati per la Salernitana: non c’è Rabiot, spazio ai giovani

Questa sera all'Allianz Stadium la squadra bianconera affronterà i granata nella sesta giornata di campionato. Il centrocampista dà forfait

redazionejuvenews

Per la Juventusnon è stata una settimana semplice. Sabato scorso, nell'ultimo turno di Serie A, la squadra bianconera aveva pareggiato per 1-1 al Franchi contro la Fiorentina. I bianconeri erano passati in vantaggio con Milik, ma poi avevano subito per buona parte della gara, prendendo il gol del pareggio di Kouame. Martedì poi c'è stato l'esordio nel girone di Champions League, dove è arrivata una sconfitta per 2-1 contro il Paris Saint-Germain. Al Parco dei Principi i padroni di casa hanno dominato per buona parte del primo tempo, portandosi sul doppio vantaggio con la doppietta di Mbappé. Nel secondo tempo poi i bianconeri hanno cambiato marcia, portando qualche pericolo verso la porta difesa da Donnarumma e accorciando le distanze con la rete di McKennie.

Questa sera la Juventus tornerà in campo alle 20:45 in campo, tra le mura amiche dell'Allianz Stadium: i bianconeri affrontano la Salernitana. Il club bianconero ha reso nota la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida contro la squadra di Davide Nicola. Questo l'elenco completo dei convocati: Pinsoglio, Perin, Garofani; De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani; McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Paredes, Fagioli; Vlahovic, Milik, Kean, Soulé, Iling-Junior.

Ancora delle assenze importanti quindi per il tecnico bianconero. Ancora fuori Szczesny per l'infortunio alla caviglia, con Perin chiamato ancora una volta a sostituirlo. Il secondo portiere bianconero in questo inizio di stagione sta fornendo ottime prestazioni, risultando spesso decisivo con le sue parate, compresa quella sul rigore calciato da Jovic a Firenze. Altra assenza importante sarà quella di Rabiot. Il francese infatti era previsto nella formazione titolare, ma è stato costretto a dare forfait per la sfida di questa sera contro la squadra granata. Come comunicato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale, l'ex Psg ha accusato un sovraccarico del muscolo soleo di sinistra. In attacco, viste le assenze, c'è Soulé in cerca di minuti. Spazio per due giocatori della Juventus Next Gen: Garofani e Iling-Junior.