Serena: “Allegri è al posto giusto al momento giusto”

Michele Serena, ex calciatore della Juventus, in un'intervista, ha trattato diversi temi del calcio nazionale e internazionale.

Michele Serena , ex calciatore della Juventus dal 1989 al 199o, nel programma 1 Football Club, ha parlato del club bianconero, della Champions League e della Superlega . Ecco le sue parole sulla massima competizione europea e sul calcio spagnolo, in relazione alla sfida di Champions League di ieri sera tra il Paris Saint Germain e il Real Madrid: "Sono incredibili i Blancos, non muoiono mai calcisticamente. Sono passate squadre che solo a leggere i nomi fan venire i brividi. Noi (in Italia) non riusciamo ad arrivare alla fine. Il calcio spagnolo è diverso. Più palleggiatori, la scuola viene da li. Dobbiamo smettere di pensare che il nostro calcio sia il migliore al mondo. le competizioni europee dimostrano questo. Anche quest'annata qua ha dimostrato che facciamo fatica."

Sulla Juventus, Allegri e Vlahovic: "Non sono esclusi dalla corsa Scudetto secondo me. Un rientro importante lo hanno già fatto. Tanti risultati utili consecutivi, mentalità ritrovata, "corto muso". Ha gli scontri diretti da giocare e vincere, e non è tagliata fuori secondo me. Allegri lo conosciamo da tanti anni. È al posto giusto al momento giusto. Può fare la differenza. Si capiscono bene lui e la società e stanno bene assieme. Se Vlahovic ha fatto bene a lasciare la Fiorentina per andare alla Juventus? Trovatemi un calciatore che dica di no alla Juventus... Il suo non è un salto nel vuoto, è un salto in avanti. Si migliorerà continuamente."