Chiellini: “Abbiamo dato continuità nel 2022, la squadra sta crescendo”

Giorgio Chiellini ha rilasciato delle dichiarazioni sulla lotta Scudetto, sulla Juventus e sui prossimi obiettivi.

Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport alla presentazione della Fondazione Ecoeridania Insuperabili. Ecco le sue parole sull'evento: "Sono orgoglioso di questa fondazione e di essere qui oggi. Creare un legame con Ecoridania è importante, con il Covid è stata dura per Insuperabili andare avanti, sia in campo con i ragazzi che fuori. Adesso possiamo dormire sonni tranquilli e sognare di portare avanti le nostre idee con progetti reali. Il sogno è quello di creare un centro sportivo nostro che diventi un punto di riferimento."

Sull'evoluzione della Juventus negli ultimi mesi: "Secondo me è un problema di adattamento e di conoscenza, poi le nazionali sudamericane ci hanno colpito parecchio togliendoci continuità e giocatori importanti. Dovevamo ritrovare l’equilibrio. Abbiamo dato continuità nel 2022, per noi è molto importante. L’arrivo di Zakaria e Vlahovic ha dato entusiasmo a tutto l’ambiente, la squadra sta crescendo e bisogna continuare così. Sabato abbiamo una partita difficile, ne siamo consapevoli, contro una squadra che ha bisogno di punti come la Sampdoria. Vogliamo finire in crescendo questa stagione."

Sull'infortunio e sulla lotta Scudetto: "Sto meglio, è un mesetto che sono fuori, me la sono presa con comodo. Sto lavorando in campo da solo e nei prossimi giorni dovrei aggregarmi alla squadra. L’ultima settimana è stata buona a differenza di quelle precedenti. Poi vediamo quando rientrerò. È giusto che i tifosi sognino, noi dobbiamo essere realisti e pensare partita dopo partita. Poi se facciamo sei vittorie consecutive magati possiamo pensarci, ma fino a un mese fa non eravamo nemmeno quarti. Non si può passare dal non arrivare nemmeno quarti al lottare per lo Scudetto dopo due giornate. Poi se le altre sbaglieranno e noi saremo tanto bravi lo vedremo tra un mesetto, noi dobbiamo pensare a noi, le tabelle le lasciamo ad altri."