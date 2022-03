Gravina: “La Superlega è la risposta peggiore, non la soluzione”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato della Superlega e degli spareggi per il Qatar previsti tra poche settimane.

redazionejuvenews

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato delle dichiarazioni su Rai GR Parlamento, trattando il tema della Superlega e dei play-off mondiali. Ecco le sue parole sulla crisi del calcio mondiale: "Tutto il mondo del calcio a livello nazionale e internazionale sta soffrendo. Sotto il profilo economico-finanziario abbiamo problemi serissimi e qualcuno pensa che la Superlega sia la soluzione, invece è la risposta peggiore. Il problema reale del calcio non è la mancanza di risorse finanziarie, ma l’utilizzo delle stesse. Bisogna andare oltre un format superato, valorizzare il brand, cercare nuovi progetti e invece si sceglie la strada più breve, andando a caccia di nuove risorse che potrebbero addirittura segnare il fallimento del calcio, perché in realtà vanno messi sotto controllo i costi di gestione. Faccio un appello al buon senso, alla capacità di questi imprenditori di accantonare questa idea fallimentare, inutile e dannosa, concentrandosi invece per dare un contributo al calcio sotto altri profili."

Sulla riforma dei campionati: "E' un’esigenza fondamentale per rivoluzionare il modo di concepire le nostre competizioni. Ci stiamo lavorando. Purtroppo alcune situazioni, il commissariamento della Lnd e la mancata elezione del presidente della Lega Serie A, hanno rallentato il processo. Non appena sarà completata la governance dei dilettanti, il prossimo 21 marzo, e non appena la Serie A, mi auguro entro il 24 marzo, avrà scelto il nuovo presidente, procederemo sul tema della riforma subito dopo avere peraltro definito, il 16 marzo, le licenze nazionali."

Sulla Nazionale: "Cosa temo dei play-off per i Mondiali? La prima partita, la più difficile: pensiamo alla Macedonia del Nord, servirà massima concentrazione. Il resto andrà valutato a partire dalla sera del 24, dopo il match. Mancini sta girando tutti i raduni, sta incontrando i ragazzi, sta scambiando riflessioni con loro. Questo è un segnale di quanto teniamo alla qualificazione: è fondamentale per noi sotto l'aspetto economico-finanziario, ma è importante per continuare a coltivare l'entusiasmo. Bisogna allontanare quella sorta di pessimismo che ha invaso il nostro mondo dopo i rigori sbagliati da Jorginho contro la Svizzera."