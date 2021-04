Pirlo: “atteso il tampone di Szczesny, Pinsoglio è pronto”

Emergenza in porta per la Juventus in prospettiva del derby

redazionejuvenews

Torino-Juventus è la partita più attesa della prossima giornata di Campionato, che arriva dopo la pausa Nazionali e dopo la brutta sconfitta della Juventus contro il Benevento. Infatti il derby della Mole è assolutamente aperto, nonostante i pronostici e gli scontri passati che danno a favore nettamente i bianconeri. Infatti la Juventus è in una fase delicata e il Torino ha voglia di allontanare il Cagliari e regalare una gioia ai propri tifosi. Tuttavia, i bianconeri, che sono alla ricerca di una vera e propria identità di gioco, che in queste partite è venuta meno, vogliono dare certezze alla società e ai tifosi, molto critici dopo le ultime prestazioni.

Ma Andrea Pirlo deve fare i conti con una squadra a metà. Il tecnico della Juventus, infatti, alla vigilia del derby della Mole parla della situazione dei portieri. Sappiamo che Gigi Buffon è stato squalificato per una bestemmia di oltre tre mesi fa e il polacco Szczesny è rientrato dalle Nazionali dopo che nello spogliatoio della Polonia sono state riscontrate quattro positività: "Non ci aspettavamo più la squalifica di Buffon, mentre Szczesny è da valutare: aspetteremo il risultato del tampone e vedremo se potrà giocare, in caso contrario c'è pronto Pinsoglio", ha dichiarato il mister nella conferenza stampa.

Tuttavia Andrea Pirlo dovrà fare i conti anche con una difesa dimezzata. Infatti sia Demiral che Leonardo Bonucci sono risultati postivi al coronavirus dopo la pausa con le rispettive nazionali (Turchia e Italia). Per quanto riguarda il centrocampo e l'attacco, l'allenatore bianconero deve fare a meno di McKennie, Arthur e Dybala, tutti e tre non convocati a causa della cena a casa del giocatore americano: “I tre giocatori coinvolti nella cosa successa l’altra sera non sono convocati per la partita di domani: riprenderanno a lavorare poi col tempo e vedremo quando”, ha detto Pirlo.