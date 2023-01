Sentenza Juve, i tifosi in rivolta minacciano la disdetta alle pay tv

Nella serata di venerdì è arrivata la decisione della Corte d'Appello della FIGC , che ha inflitto 15 punti di penalizzazione alla Juventus , per il caso plusvalenze. In queste ore ci sono state tante reazioni e il popolo bianconero ha fatto sentire la propria voce. Secondo un'indagine de Il Sole 24 Ore, è scattata una vera e propria rivolta fra gli abbonati delle pay tv . In particolare, su Twitter sono andati in tendenza gli hashtag #disdettaDAZN e #disdettasky .

I tifosi in questione, attraverso i loro messaggi, stanno esprimendo tutta l'amarezza per l'esito dell'udienza. E per questo non hanno più intenzione di dare il loro contributo a una Serie A definita "malata", nella quale la Juventus è stata punita come la sola colpevole di un problema che invece riguarda tutto il sistema calcio italiano.