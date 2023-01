Cobolli Gigli: “Le parole di Chinè sono state inaccettabili”

La serata di ieri ha portato la mazzata per la Juventus . La Corte d'Appello della FIGC infatti ha deciso di revocare la sentenza del maggio scorso e dare una penalizzazione di 15 punti al club bianconero . Una sentenza che è andata ben oltre al richiesta del procuratore federale Chinè , che nella sua requisitoria aveva chiesto 9 punti di penalizzazione . La Juventus ha già annunciato che farà ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni .

La decisione così dura nei confronti della Juventus ha suscitato tante reazioni, nel mondo bianconero e non solo. Tra queste, anche quella di Giovanni Cobolli Gigli , intervistato dal Corriere di Torino. L'ex presidente ha voluto commentare le parole di Chinè: "Ho letto che il procuratore della Federcalcio , chiedendo la penalizzazione, avrebbe detto che la Juve deve stare sotto la Roma . Non è accettabile : dica penalizzazione di nove punti, afflittiva, ma che deve stare sotto la Roma mi è sembrata un’espressione infelice , se davvero l’ha pronunciata".

Sul paragone con Calciopoli: "All'epoca non c'era il faldone dell'Inter, che poi saltò fuori solo i tempi di prescrizione. Sarà la sorte. Le persone scelte sono molto preparate, figure di grande professionalità. Aiuterà molto in questa situazione: è un consiglio di difesa". Ma parlando di mercato, i tifosi tremano: può andare via mezza squadra<<<