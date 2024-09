Sekulov: "Alla Juve mi sono allenato con tanti campioni ma Ronaldo..." - JuveNews.eu

Intervistato da Il Secolo XIX il classe 2002 Nikola Sekulov, in prestito alla Sampdoria, ha parlato dei suoi anni alla Juve

Nel corso dell’ultima sessione di calciomercato la Juve ha venduto in prestito secco Sekulov alla Sampdoria. Il giovane attaccante italiano avrà così l’opportunità di giocare per una stagione in un campo importante come la Serie B. Intervistato da Il Secolo XIX il classe 2002 ha detto: “Federico Chiesa è quello che ha caratteristiche più simili alle mie, un riferimento. Alla Juve mi sono allenato con campioni che mi hanno insegnato tanto: Dybala, Higuain, Pogba, Buffon, Chiellini, Bonucci. Ronaldo è davvero un mondo a parte ma sempre disponibile a dare a consigli. Ho un bel rapporto con Vlahovic. E sono molto amico di Kulusevski”.

Juve, Ronaldo giocatore di un’altra categoria

Nei suoi anni alla Juve Sekulov ha quindi avuto la possibilità di incontrare tanti grandi professionisti, ma mai nessuno come Cristiano Ronaldo. Il bomber portoghese è il prototipo del calciatore praticamente perfetto, unione di talento e forza di volontà. Un professionista esemplare, maniacale in tutto e per tutto, e che anche in bianconero è riuscito a far vedere le sue incredibili qualità. I giovani come Sekulov non hanno che potuto imparare da lui nei suoi anni a Torino. Insegnamenti che ora il classe 2002 porterà nella sua esperienza a Genova. Staremo a vedere se riuscirà a metterli in pratica.