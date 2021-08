Se parte McKennie, la Juve andrà forte su Witsel

redazionejuvenews

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Weston McKennie potrebbe già lasciare la Juventus in questa sessione di mercato, dopo solamente un anno alla Juventus in cui i bianconeri hanno anche esercitato il diritto di riscatto dallo Schalke 04. Proprio quando la Vecchia Signora ha riscattato il centrocampista però le sue prestazioni sono calate di molto, come se il il giocatore, durante la scorsa stagione, avesse avuto timore di non essere acquistato dai bianconeri (facendo grandi prestazioni) e quando il club ha deciso di spendere i soldi necessari per prenderlo a titolo definitivo, McKennie si sarebbe "rilassato". Questa è sicuramente la percezione che hanno avuto da fuori tutti i tifosi della Juventus.

Lo statunitense non esalterebbe Massimiliano Allegri che lo considererebbe cedibile altrove. Il giocatore interesserebbe molto a tanti club in Inghilterra che starebbero studiando una offerta (si parla di circa 25-30 milioni di euro) per acquistarlo dalla Juventus a titolo definitivo. In questo modo, i bianconeri farebbero una piccola minusvalenza ma sarebbero in grado di intervenire subito sul mercato per prendere il suo sostituto.

In nome che circola è quello di un vecchio pallino dei bianconeri: Axel Witsel. Il centrocampista del Borussia Dortmund, come molti si ricorderanno, stava per trasferirsi a Torino già 5 anni e fa ed era un giocatore richiestissimo dallo stesso Massmiliano Allegri. Ora sono passati un po' di anni, ma Witsel piacerebbe ancora molto al tecnico livornese. Il belga sarebbe stato offerto alla Juve grazie a degli intermediari di mercato. Il centrocampista ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e quindi il club bianconero dovrebbe spendere una modica cifra per portarlo, stavolta definitivamente, in quel di Torino. I due club starebbero già parlando, ma tutto dipende dall'uscita di McKennie. Se lo statunitense partirà, allora la Vecchia Signora avrà il suo nuovo centrocampista.