Scudetto, Inter o Juve? Inzaghi: “Siamo i favoriti per quello stiamo facendo”

Le parole dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa al termine del match contro il Frosinone

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Frosinone l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato della lotta scudetto con la Juve: "Non siamo ancora ad un terzo del campionato, le griglie non mi piacciono".

"Ci sono squadre attrezzate - ha continuato -, ci danno per favoriti per quello che stiamo facendo ma non siamo i più ricchi in questo momento. Nel primo anno di mercato con me abbiamo fatto un utile di 120 milioni, il secondo di 30 e il terzo di 0. Nelle difficoltà abbiamo tirato fuori il meglio"

Inzaghi ha poi concluso dicendo: "Ho la fortuna di avere un gruppo con dei ragazzi di grande responsabilità che danno tutto per il pubblico che ci supporta sempre in casa e in trasferta. L'"io" deve rimanere da parte e dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme. Tutti sanno e rispettano le scelte, sono dei professionisti e sanno che l'allenatore ogni tre giorni deve fare le sue scelte".

