Inter, Marotta non ha dubbi: “La Juve è la favorita per lo scudetto”

Al ritorno dalla pausa nazionali i nerazzurri avranno la sfida scudetto contro la Juve: "Anche Allegri come Inzaghi ha una continuità tecnica alla guida del gruppo. La Juve per me è favorita per lo scudetto perché non avendo le coppe può programmare meglio la settimana. Per noi questo non deve essere un alibi, ma uno stimolo. Vogliamo creare un campionato avvincente fino alla fine. Possiamo e dobbiamo migliorare molto perché abbiamo perso punti contro formazioni che fanno parte della fascia media. Non dobbiamo più sbagliare".