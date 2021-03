Chiesa: “Dopo Verona è scattato qualcosa. Vogliamo vincere lo scudetto”

Il talento bianconero ha parlato al termine del match

Si è appena concluso l'anticipo del sabato sera tra Juventus e Lazio con la vittoria die bianconeri per 3-1. Parte subito in salita la sfida per i padroni di casa che, si trovano ad inseguire dopo appena 15 minuti di gioco, quando Kulusevski commette una leggerezza stile Bentancur contro il Porto e regala il vantaggio ai biancocelesti che, passano con una bellissima azione individuale di Correa. Juve che però reagisce subito e dopo essere passata in svantaggio sale in cattedra trovando il pari grazie ad una splendida conclusione di Rabiot sotto l'incrocio dei pali. Nella ripresa però viene fuori tutta un'altra squadra e in 5 minuti trovano prima la rete del vantaggio grazie al ritrovato Morata che, firmerà la sua doppietta personale qualche istante piu tardi su calcio di rigore, dopo il fallo commesso da Milinkovic Savic ai danni di uno scatenato Chiesa. Proprio l'ex talento della Fiorentina ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZn al termine del match, dove ha analizzato quello che si è visto sul prato dell'Allianz Stadium.