Sconcerti: “Dybala? L’affare Lukaku ha cambiato le carte in tavola”

Si parte dalla situazione del Milan , accusato da alcuni di essere in ritardo sul mercato, a causa della situazione contrattuale di Maldini e Massara , risolta positivamente solo nella giornata di ieri: " Se nessuno ha comprato, nessuno può essere in ritardo. Il reale danno arriverebbe se perdesse Renato Sanches , il primo nome per sostituire Kessiè. C'è tempo per rimettersi in carreggiata. Con l'1 luglio comincia la nuova stagione, questo è un giorno importante".

Poi c'è la situazione Inter-Dybala. Dopo l'addio alla Juventusl'argentino non ha ancora firmato per nessuna squadra. Con l'Inter infatti sembra esserci un momento di stallo, soprattutto da quando si è concretizzato il ritorno di Lukaku in prestito dal Chelsea, ultima di una serie di operazioni chiuse: "La storia di Lukaku ha cambiato le carte in tavola dell'Inter. Credo che la necessità dell'Inter sia quella di fare cassa, ma non è facile con giocatori come Sanchez, ultratrentenni e dall'ingaggio molto alto. Adesso viviamo in un calcio in cui non si può più sprecare denaro. Vent'anni fa Corvino prese per 15 milioni Gilardino, una cifra altissima per l'epoca. Oggi invece con la stessa cifra prendi chiunque, perché c'è stato un impoverimento generale. Nessuno ha i soldi e quindi si vende male. C'è bisogno di una banca e la nostra banca è la Premier League. L'Inter è nettamente avanti, l'arrivo di Lukaku ha oscurato colpi importanti come Mkhitaryan e Asllani".