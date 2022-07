Juve, Derby di Milano per Dybala: Inter o Milan nel futuro della Joya?

Il 30 giugno è ufficialmente scaduto il contratto che legava Paulo Dybala alla Juventus . Una notizia che ovviamente non ha sorpreso nessuno ma che per i tifosi bianconeri, innamorati della Joya, resta comunque difficile da digerire. Ora il fantasista argentino dovrà trovare una nuova casa, situazione che al momento non sembra così facile. L' Inter ormai un mese fa ha avuto un primo contatto con l'agente del giocatore, salvo poi buttarsi sull'operazione Lukaku . Ora i nerazzurri potrebbero tornare alla carica ma Dybala non sembra più essere un'assoluta priorità: prima di comprare un altro attaccante la squadra di Inzaghi dovrà vendere qualcuno.

In quest'ottica di indecisione generale potrebbe inserirsi il Milan, che proprio il 30 giugno ha ufficializzato i rinnovi di Maldini e Massara. Senza certezze sul futuro dei due dirigenti, i rossoneri a giugno non hanno potuto chiudere operazioni di mercato ma ora la situazione è destinata a cambiare. Il Milan è alla ricerca di un trequartista e Dybala è senza ombra di dubbio un'opzione interessante. L'unico problema sono le richieste di ingaggio del giocatore: se l'Inter è disposta ad accoglierle almeno in parte, la politica del Diavolo è molto più rigida. Per lo stesso motivo se ne sono andati Donnarumma, Calhanoglu e Kessie, non verranno fatte eccezioni per Dybala. Il futuro dell'argentino è quindi in bilico: dove andrà?