Juve, comincia la nuova stagione! Dal 10 luglio le visite mediche

Ci siamo quasi! La stagione 2022/23 è ai nastri di partenza . È ufficiale, infatti, la data del raduno dei bianconeri: si inizia domenica 10 luglio con le visite mediche e dal lunedì seguente al via gli allenamenti . A partire, però, da lunedì 4 luglio arriveranno presso il Training Center alcuni giocatori fra coloro che dovranno proseguire il percorso di recupero dagli infortuni o che non sono stati impegnati con le rispettive Nazionali". (juventus.com)

L'arrivo dei giocatori alla Continassa sarà scaglionato. Tra i primi ad arrivare a disposizione di mister Allegri dovrebbero esserci Vlahovic, Chiesa, Zakaria, Danilo, Cuadrado, Arthur, Perin, Pinsoglio, Rugani, Pellegrini, Alex Sandro, Kean e Pjaca, oltre ad alcuni ragazzi dell’Under 23. A seguire si aggiungeranno i nazionali che hanno affrontato le gare di UEFA Nations League: Bonucci, Gatti, Locatelli, Szczesny, De Ligt, Rabiot, McKennie e Ramsey. Insieme a questi ci saranno alcuni giovani, oltre ai nuovi acquisti. La Juventus resterà alla Continassa fino al 20 luglio, poi partirà per la tournée negli USA, che prenderà il 22 luglio. Il primo impegno sarà contro il Club Deportivo Guadalajara, che si giocherà all’Allegiant Stadium di Las Vegas. Il 26 luglio poi a Dallas, nel Cotton Bowl Stadium, la sfida contro il Barcellona. Il 30 luglio se la vedrà col Real Madrid di Carlo Ancelotti, fresco del trionfo in Champions League, al Rose Bowl Stadium di Los Angeles. Il 3 agosto infine ci sarà l’ultima amichevole estiva a Villar Perosa, che tornerà dopo lo stop dovuto alla pandemia: ad affrontarsi, come da tradizione, Juventus A contro Juventus B. Per i bianconeri l'esordio in campionato sarà all’Allianz Stadium contro il Sassuolo, il giorno di Ferragosto, alle ore 20:45.